Αλλαγή στην ευρωπαϊκή ρεβάνς του Απόλλωνα

Αλλαγή προκύπτει όσον αφορά τη ρεβάνς του Απόλλωνα για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι γαλάζιοι θα δώσουν τη ρεβάνς στις 28 Ιουλίου αντί στις 30 του μήνα.

«Οι αναμετρήσεις του Β’ προκριματικού γύρου έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και 28 Ιουλίου, κατόπιν απόφασης της UEFA, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στο στάδιο "ΑΛΦΑΜΕΓΑ"» αναφέρεται στην ενημέρωση από τον Απόλλωνα.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει αφού την ίδια ημέρα κληρώθηκε να δώσει τη ρεβάνς στο στάδιο της Λεμεσού η Πάφος FC, η οποία έχει προτεραιότητα αφού αγωνίζεται σε ανώτερη διοργάνωση (Europa League).

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λεμεσού κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο).