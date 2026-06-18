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BINTEO: Παρέλαση-έπος για τους Νικς για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια: Monster truck, τρολάρισμα και Alicia Keys!

ΓΗΠΕΔΟ

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BINTEO: Παρέλαση-έπος για τους Νικς για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια: Monster truck, τρολάρισμα και Alicia Keys!

Η αναμονή δεκαετιών και συγκεκριμένα 53 ετών έλαβε τέλος και η Νέα Υόρκη φόρεσε τα γιορτινά της. Χιλιάδες φίλαθλοι των Νικς κατέκλυσαν από νωρίς τους δρόμους του Μανχάταν για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές του NBA, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε λαϊκή γιορτή. Με συνθήματα, τραγούδια, ατελείωτο ενθουσιασμό και αρκετές δόσεις χιούμορ, η πόλη έζησε στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των οπαδών της.

Η κατάκτηση του τίτλου, που ήρθε μετά τη νίκη με 94-90 επί των Σπερς στο Frost Bank Center και το 4-1 στη σειρά των τελικών, έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες φίλαθλοι είχαν πάρει θέση κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης, ντυμένοι στα χρώματα της ομάδας και έτοιμοι να ζήσουν μια ημέρα που περίμεναν πάρα πολύ καιρό.

Παράλληλα, οι παίκτες των Νικς απολάμβαναν κάθε στιγμή της αποθέωσης τόσο κατά την προσέγγισή τους στα πούλμαν όσο και πάνω σε αυτά. Τραγουδούσαν συνθήματα μαζί με τον κόσμο, χόρευαν και έδιναν τον ρυθμό σε μια γιορτή που έμοιαζε να μην έχει τέλος. Κάθε εμφάνιση κάποιου πρωταγωνιστή προκαλούσε νέο κύμα ενθουσιασμού, με τους φιλάθλους να ανταποδίδουν με εκκωφαντικά χειροκροτήματα.

Στα απρόοπτα της ημέρας, κάποιοι οπαδοί των Νικς εμφανίστηκαν να κρατούν πλακάτ με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κλαίει, τρολάροντας έτσι τόσο τους Σπερς όσο και τον Γάλλο σταρ.

Από πλευράς παικτών, την παράσταση έκλεψε ο σέντερ Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα τεράστιο φορτηγό στα χρώματα της ομάδας, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Δείτε βίντεο:

Τα ανοιχτά λεωφορεία που μετέφεραν τους παίκτες κατέληξαν στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης, όπου είχε στηθεί εξέδρα για την κορύφωση της γιορτής. Εκεί μίλησαν άνθρωποι της ομάδας, πρώην θρύλοι των Νικς, αλλά και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος βράβευσε όλα τα μέλη της ομάδας.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά, με την Αλίσια Κιζ να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει το «New York», ξεσηκώνοντας το πλήθος και τους παίκτες.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

NBA

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