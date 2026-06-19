Αντίστροφη μέτρηση για Σεργίου

Πλησιάζει το τελικό ξεκαθάρισμα όσον αφορά το μέλλον του Κωνσταντίνου Σεργίου, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ανόρθωση, από τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι ξεκάθαρο ότι από την «Κυρία» θέλουν την παραμονή του ποδοσφαιριστή, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι ερυθρόλευκοι, στη βάση της συμφωνίας που είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως μεταφέρεται επισήμως από την πρωταθλήτρια Β’ κατηγορίας, αναμένουν να γίνει το σχετικό έμβασμα στον λογαριασμό τους για να κλείσει η υπόθεση και ο ποδοσφαιριστής να παραμείνει στην Ανόρθωση ως ελεύθερος.

«Η Ανόρθωση έχει εκφράσει τόσο προφορικά όσο και επίσημα το ενδιαφέρον της για την απόκτησή του. Αναμένουμε τις 20 του μήνα, οπότε και θα καταβληθεί το ποσό της ρήτρας, για να γίνει και τυπικά ελεύθερος και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Ανόρθωση», σημείωσε σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ.

Στην περασμένη περίοδο ο 25χρονος κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές, οι 22 εκ των οποίων στο πρωτάθλημα. Πέραν των δύο ομάδων της Αμμοχώστου, ο Σεργίου είχε αγωνιστεί και στην Αγία Νάπα, τη σεζόν 2019-20.