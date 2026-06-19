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Οι γηραιότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι γηραιότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ

Η λίστα με τους γηραιότερους που έπαιξαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας, αυξήθηκε ο κατάλογος των «40ρηδων» που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40ρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι! 

Αναλυτικά η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1  Εσάμ Ελ Χαντάρι     Αίγυπτος        25/06/2018   Σ.Αραβία   2-1   45 ετών 160 ημερών

2  Φαρίντ Μοντραγκόν   Κολομβία        24/06/2014   Ιαπωνία    4-1   43 ετών 03 ημερών

3  Ροζέ Μιλά           Καμερούν        28/06/1994   Ρωσία      1-6   42 ετών 38 ημερών

4  Κριστιάνο Ρονάλντο  Πορτογαλία      17/06/2026   ΛΔ Κονγκό  1-1   41 ετών 132 ημερών

5  Λούκα Μόντριτς      Κροατία         17/06/2026   Αγγλία     2-4   40 ετών 289 ημερών

6  Πατ Τζένινγκς       Β. Ιρλανδία     12/06/1986   Βραζιλία   0-3   41 ετών 00 ημερών

7  Πίτερ Σίλτον        Αγγλία          07/07/1990   Ιταλία     1-2   40 ετών 289 ημερών

8  Ντίνο Τζοφ          Ιταλία          11/07/1982   Γερμανία   3-1   40 ετών 133 ημερών

9  Εντίν Τζέκο         Βοσνία          18/06/2026   Ελβετία    1-4   40 ετών 93 ημερών

10  Μάνουελ Νόιερ      Γερμανία        14/06/2026   Κουρασάο   7-1   40 ετών 78 ημερών

11 Αλί Μπουμνιζέλ      Τυνησία         23/06/2006   Ουκρανία   0-1   40 ετών 40 ημερών

12 Βοζίνια             Πρασ. Ακρωτήρι  15/06/2026   Ισπανία    0-0   40 ετών 12 ημερών

13 Φερνάντο Μουσλέρα   Ουρουγουάη      16/06/2026   Σ.Αραβία   1-1   40 ετών 00 ημερών

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

 

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World Cup 2026

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