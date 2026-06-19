Οι γηραιότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ

Με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας, αυξήθηκε ο κατάλογος των «40ρηδων» που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40ρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!

Αναλυτικά η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1 Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σ.Αραβία 2-1 45 ετών 160 ημερών

2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 03 ημερών

3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 38 ημερών

4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών

5 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών

6 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 00 ημερών

7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών

8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών

9 Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερών

10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών

11 Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών 40 ημερών

12 Βοζίνια Πρασ. Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών

13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ.Αραβία 1-1 40 ετών 00 ημερών

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ