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Οι Νικς έχουν 12 σερί νίκες στην postseason και θέλουν να ισοφαρίσουν το απόλυτο ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Νικς έχουν 12 σερί νίκες στην postseason και θέλουν να ισοφαρίσουν το απόλυτο ρεκόρ

Oι Νικς τρέχουν ένα φοβερό σερί 12 νικών στα playoffs και θέλουν να γράψουν ιστορία και σε αυτό τον τομέα σε περίπτωση που... σκουπίσουν τους Σπερς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1 κόντρα στους Σπερς, επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0 για τη Νέα Υόρκη που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 1973.

Με αυτόν τον τρόπο οι Νικς συνεχίζουν το αήττητο σερί τους που φτάνει τα 12 ματς και έχουν ελπίδες φέτος να ισοφαρίσουν το κορυφαίο σερί στην ιστορία των playoffs.

H Nέα Υόρκη πήρε τα 3 τελευταία ματς με τους Χοκς, ενώ σκούπισε Σίξερς και Καβς. Το 12άρι συμπληρώθηκε στο Game 1 με τους Σπερς.

Ποιος όμως κατέχει το ρεκόρ σε postseason; Το ρεκόρ ανήκει στους Γουόριορς του Κάρι, του Ντουράντ και του Τόμπσον από τη σεζόν 2016-17. Τότε οι πολεμιστές είχαν 15 σερί νίκες στα playoffs πριν την ήττα από τους Καβς στο Game 4.

«Σκούπισαν» Μπλέιζερς, Τζαζ και Σπερς, ενώ πήραν τα τρία πρώτα ματς με τους Καβς για το σερί 15 νικών. Ηττήθηκαν στο τέταρτο ματς, αλλά επικράτησαν στο 5ο και πανηγύρισαν το πρωτάθλημα.

Έτσι σε περίπτωση που οι Νικς καθαρίσουν με 4-0 το Σαν Αντόνιο, θα πιάσουν τους Γουόριορς στις 15 συνεχόμενες νίκες στα playoffs σε μια σεζόν.

gazzetta.gr

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