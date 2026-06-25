Μουντιάλ 2026: Η τελική βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ο πρώτος όμιλος που ολοκληρώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι γεγονός.

Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου με τους Βόρειοαμερικάνους να ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, η Βοσνία επικράτησε με 3-1 με του Κατάρ, ανέβηκε στους 4 βαθμούς και ελπίζει να είναι η μία από τις 8 καλύτερες τρίτες που θα προκριθούν στη φάση των 32 του Μουντιάλ.