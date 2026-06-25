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Μεγάλη αποθέωση για τον Οτσόα, που μπήκε στα κιτάπια της ιστορίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγάλη αποθέωση για τον Οτσόα, που μπήκε στα κιτάπια της ιστορίας!

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα κατέγραψε την τέταρτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, στις έξι παρουσίες του σε Παγκόσμιο Κύπελλο - Μάλιστα συμμετείχε στο τέρμα της ομάδας του!

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 χάρισε ο Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του Μεξικού στην αναμέτρηση με την Τσεχία.

Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 40χρονος τερματοφύλακας πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ραούλ Ράνχελ, καταγράφοντας επίσημα την έκτη παρουσία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο του κατάμεστου «Αζτέκα» συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκίνηση, με τον εμβληματικό γκολκίπερ να επιστρέφει στο γήπεδο όπου έγραψε μεγάλο μέρος της ιστορίας του τόσο με την εθνική ομάδα όσο και με την Κλαμπ Αμέρικα.

Το Μεξικό επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας, ολοκληρώνοντας με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες την πορεία του στη φάση των ομίλων και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου.

Μάλιστα, ο Οτσόα είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ της ομάδας του, καθώς από δική του βαθιά μεταβίβαση ξεκίνησε η φάση που κατέληξε στο τέρμα του Άλβαρο Φιδάλγο.

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας είχε συμπεριληφθεί για έκτη φορά στην αποστολή του Μεξικού για Μουντιάλ, όμως αυτή ήταν η τέταρτη διαφορετική διοργάνωση στην οποία αγωνίστηκε, καθώς σε προηγούμενες συμμετοχές του δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής.

Πριν από την αναμέτρηση, αρκετοί συμπαίκτες του είχαν εκφράσει δημόσια την επιθυμία να τον δουν να αγωνίζεται. Ο Αλέξις Βέγα χαρακτήρισε τον «Μέμο» θρύλο της εθνικής Μεξικού, ενώ ο Ρομπέρτο Αλβαράδο υπογράμμισε πως ολόκληρη η ομάδα θα χαιρόταν να τον δει ξανά κάτω από τα δοκάρια, τονίζοντας παράλληλα το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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