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Mε φόρα στα νοκ άουτ η Βραζιλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε φόρα στα νοκ άουτ η Βραζιλία

Έριξε τριάρα στη Σκωτία στο φινάλε του 3ου ομίλου

Αποδίδοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, νίκησε άνετα στο Μαϊάμι την Σκωτία με 3-0 και μετά την ολοκλήρωση του 3ου ομίλου, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, ως πρώτη από τον 3ο όμιλο, με επτά βαθμούς και απολογισμό δύο νίκες (επί της Σκωτίας και της Αϊτής) και μία ισοπαλία με το Μαρόκο (1-1).

Μόλις στο 7ο λεπτό και μετά από πίεση του Ραγιάν στον ΜακΚένα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από αριστερά, ο Βινίσιους βρέθηκε με την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και αφού απέφυγε τον Γκαν έδωσε προβάδισμα στην «σελεσάο». Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς επέβαλαν τον ρυθμό τους και στο 24` έφθασαν σε δεύτερο γκολ (σ.σ. ξανά με τον Βινίσιους, μετά από λάθος του Χέντρι), που όμως ακυρώθηκε για φάουλ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στον Σκωτσέζο αμυντικό. Κι΄ ενώ η όποια αντίδραση των Ευρωπαίων δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου (45`+3`), ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε το 2-0, αξιοποιώντας ιδανικά παράλληλη σέντρα του Γκιμαράες από τα δεξιά.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι Σκωτσέζοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση και να απειλήσουν τον Αλισον. Αντίθετα, η «σελεσάο» συνέχισε να παίζει το παιχνίδι της και στο 60ό λεπτό, ο Γκιμαράες μετά από διαδοχικές προσποιήσεις έκανε την ασίστ στον Κούνια, ο οποίος πλάσαρε εύκολα «γράφοντας» το 3-0.

Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ήλθε η στιγμή που περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι της Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ αντικατέστησε τον Κούνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην διοργάνωση, γνωρίζοντας την αποθέωση.

 Στα υπόλοιπα λεπτά, δεν άλλαξε η εικόνα του ματς, με την «σελεσάο» να φθάνει σε μία άνετη επικράτηση και τους Σκωτσέζους να περιμένουν την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής για να διαπιστώσουν εάν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάσση της διοργάνωσης.

Συνθέσεις:

 ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον (46` Τίρνεϊ), Χέντρι, Πάτερσον (82` Ράλστον), ΜακΚένα, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (90`+1` Κέρτις), Φέργκιουσον, ΜακΛιν, Γκάνον-Ντόκ (82` Κρίστι), Σάνκλαντ (90`+1` Ανταμς).

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Σάντος (82` Αλεξ Σάντρο), Κασεμίρο (66` Φαμπίνιο), Γκιμαράες, Πακετά (66` Μαρτινέλι), Βινίσιους, Κούνια (76` Νεϊμάρ), Ραγιάν (82` Εντρικ). 

 

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World Cup 2026

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