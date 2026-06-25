Στους «32» με τεσσάρα στην Αϊτή το Μαρόκο

Το Μαρόκο «ζορίστηκε» αρκετά απέναντι στην ουραγό -αλλά αξιόμαχη- Αϊτή, βρέθηκε να «κυνηγάει» δύο φορές στο σκορ, αλλά στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει στην ανατροπή και να επικρατήσει με 4-2 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Μουντιάλ. Μία νίκη... οδήγησε γοήτρου για τους Μαροκινούς (που είχαν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού στην αρχική ενδεκάδα), καθότι η ευρεία νίκη της Βραζιλίας επί της Σκωτίας (3-0), τους οριστικά στη 2η θέση του 3ου ομίλου, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Στο «Mercedes-Benz» Stadium της Ατλάντα η Αϊτή προηγήθηκε δύο φορές με το αυτογκόλ του Μπονού στο 10’ (από προσπάθεια του Ζοζέφ) και την «οβίδα» του Ισιντόρ στο 43’, όμως το Μαρόκο «απάντησε» με τους Χακίμι (39’) και Σαϊμπαρί (45’) πριν το ημίχρονο.

Τη λύση για τους Μαροκινούς έδωσαν εντέλει οι «χρυσές» αλλαγές του Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο Ραχίμι κι ο Γιασίν οι οποίοι σημείωσαν στο 78’ και στο 89’ τα δύο γκολ που «σφράγισαν» την ανατροπή και το τρίποντο για το Μαρόκο.

Κίτρινες: 79’ Ναζόν, 90’+4’ Κασιμίρ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπονού, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ- Εντίν (83’ Μαζραουί), Άμραμπατ, Σαϊμπάρι (70’ Ραχίμι), Ελ Κανούς, Ελ Αναουΐ (83’ Ελ Μουραμπέτ), Μπραχίμ Ντίαθ (70’ Ουναΐ), Ελ Κααμπί (70’ Γιασίν).

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλασίντ, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς (67’ Ναζόν), Ντουβέρν (80’ Αρκούς), Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ (80’ Σιμόν), Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Ισίντορ (67’ Ντίντσον), Ζοζέφ (83’ Πιερό).