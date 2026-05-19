Η κυριαρχία της δίκαια πρωταθλήτριας ΑΕΚ στα ντέρμπι

Η ΑΕΚ εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος επιβεβαίωσε και την κυριαρχία της και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια της χρονιάς.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Ένωση σήκωσε την Stoiximan Super League για την σεζόν 2025/26, σε μια άκρως φαντασμαγορική φιέστα το βράδυ της Κυριακής (17/05) στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του συλλόγου στον ουρανό της «Allwyn Arena», μετά την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Πλέον, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη και να συνδυάσει τη νέα προσπάθεια με παρουσία στη League Phase του Champions League. Τα πρώτα δείγματα αφήνουν μεγάλη αισιοδοξία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς, καθώς ο «Δικέφαλος» «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί! Αναλυτικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να μείνουν αήττητοι σε24 σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έπειτα από την ήττα με 2-0 εκτός έδρας από τον Ολυμπιακό, τον Οκτώβριο του 2025.

Επιπλέον, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε και μέσα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της χρονιάς ότι αποτέλεσε την πιο σταθερή και αποτελεσματική ομάδα στα μεγάλα παιχνίδια. Η Ένωση ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών τόσο στα ντέρμπι του γκρουπ 1-4 όσο και στη διαδικασία των playoffs, δείχνοντας ότι ανταποκρίθηκε καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα έως το φινάλε.

Στα ντέρμπι η ΑΕΚ συγκέντρωσε 20 βαθμούς, με απολογισμό πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες, αφήνοντας πίσω της τον ΠΑΟΚ που ακολούθησε με 18 βαθμούς (4-6-2). Ενώ, ο Ολυμπιακός κατέγραψε 14 βαθμούς (3-5-4) και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην τελευταία θέση με τη χαμηλότερη συγκομιδή με 10 βαθμούς (2-4-6). Από εκεί και πέρα, η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μέσω της διαδικασίας των playoffs.

Η ΑΕΚ συνέχισε με πατημένο το γκάζι και σε υψηλό ρυθμό και στα playoffs, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς και παραμένοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες χωρίς ήττα. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε με 8 βαθμούς (2-2-2), ο ΠΑΟΚ με 7 (1-4-1), ενώ ο Παναθηναϊκός είχε τη χαμηλότερη επίδοση με μόλις 3 βαθμούς (0-3-3). Στο τέλος, η ΑΕΚ απέδειξε ότι με συνέπεια, σταθερότητα και ικανότητα ξέρει πώς να παίρνει αποτελέσματα απέναντι στους βασικούς της αντιπάλους, στοιχείο που ενίσχυσε απόλυτα την πορεία της προς την κορυφή.

Βαθμολογία ντέρμπι 1-4

ΑΕΚ: 20 βαθμοί (5 νίκες – 5 ισοπαλίες – 2 ήττες)

ΠΑΟΚ: 18 βαθμοί (4-6-2)

Ολυμπιακός: 14 βαθμοί (3-5-4)

Παναθηναϊκός: 10 βαθμοί (2-4-6)

Βαθμολογία playoffs 1-4

ΑΕΚ: 12 βαθμοί (3 νίκες – 3 ισοπαλίες – 0 ήττες)

Ολυμπιακός: 8 βαθμοί (2-2-2)

ΠΑΟΚ: 7 βαθμοί (1-4-1)

Παναθηναϊκός: 3 βαθμοί (0-3-3)

