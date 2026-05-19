«Έχει προτάσεις ο Βαγιαννίδης, αλλά θέλει να μείνει στην Σπόρτινγκ»

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ σύμφωνα με την "A Bola", ωστόσο επιθυμία του είναι να παραμείνει στη Λισαβόνα.

Νέα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία για τον πρώην δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της "A Bola", για τον διεθνή άσο υπάρχουν προτάσεις, όμως ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από τα "λιοντάρια", σημειώνοντας παράλληλα πως δεν έχει ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν, μετά την μεταγραφή των 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα όμως τονίζεται η θετική εντύπωση που προκάλεσε με τη στάση του στου ανθρώπους της Σπόρτινγκ, όταν μόλις αναρρώνοντας από τραυματισμό έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για το ματς με την Ζιλ Βισέντε, τη στιγμή που υπήρχε πρόβλημα στο δεξί άκρο της άμυνας.

«Ο Έλληνας αμυντικός παίζει παρά τον πόνο. Έχει προσφορές, αλλά θέλει να μείνει. Ο Βαγιαννίδης ήρθε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι, χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πατήματά του και έχει αξία στην αγορά, αλλά αισθάνεται πολύ καλά στο Αλβαλάδε και θέλει να μείνει. Μάλιστα κέρδισε πόντους από το τεχνικό επιτελείο της Σπόρτινγκ για τη στάση που επέδειξε την περασμένη εβδομάδα, όταν, ενώ αναρρωνούσε από τραυματισμό και εξακολουθούσε να πονάει, δήλωσε διαθέσιμος για να αγωνιστεί εναντίον της Ζιλ Βισέντε», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Και καταλήγει πως: «Ο Βαγιαννίδης αγωνίστηκε στον 32ο αγώνα του με τη φανέλα των Λιονταριών (1843 λεπτά, δύο ασίστ). Τα στατιστικά του είναι κάτω από τις προσδοκίες για έναν αμυντικό που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται η αποχώρησή του. Έχει αξία, αλλά προτίθεται να παραμείνει στην Αλβαλάντε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ».

