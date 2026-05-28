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Φέλερ: «Σίγουρα η Γερμανία δεν είναι ανάμεσα στα φαβορί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Φέλερ: «Σίγουρα η Γερμανία δεν είναι ανάμεσα στα φαβορί»

Ο Ρούντι Φέλερ μίλησε για το ερχόμενο Μουντιάλ και ανέφερε πως η Γερμανία δεν συγκαταλέγεται μέσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Σίγουρα δεν είμαστε ανάμεσα στα φαβορί». Λόγια-μεταξύ άλλων- του αθλητικού διευθυντή της εθνικής Γερμανίας σε συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Χέρτσογκεναουραχ,

«Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Γερμανία μπαίνει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ως αουτσάιντερ, υπάρχουν τρεις ή τέσσερις ομάδες μπροστά μας, αλλά θα είναι δύσκολο να νικήσουμε», πρόσθεσε.

Ο 66χρονος Ρούντι Φέλερ κάλεσε ρητά τους Γερμανούς διεθνείς να μείνουν αφοσιωμένοι αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του τουρνουά και τόνισε ότι «η ομάδα πρέπει να μάθει από το Μουντιάλ του 2022, όπου οι έντονες συζητήσεις για πολιτικά σύμβολα (σ.σ: όπως το περιβραχιόνιο "OneLove" και η φωτογραφία με τα κλειστά στόματα) αποσυντόνισαν τους παίκτες και οδήγησαν στον πρόωρο αποκλεισμό. Είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να εμπνεύσουμε τον κόσμο».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε άδικη την κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και επιβεβαίωσε πως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποχωρήσει από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (DFB).

sdna.gr 

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