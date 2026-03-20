Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παραμένει στην κορυφή και θα περιμένει την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση του Κεραυνού με αντίπαλο την Ένωση

Με νίκη της Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην αίθουσα «Κίτιον», η εναρκτήρια αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής για τη 2η φάση του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Απόλλωνα με 91-77, ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 59-44 και είχε για κορυφαίο τον Hollingsworth (16 πόντοι – 32 βαθμοί).

Με τη νίκη της αυτή, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή και θα περιμένει την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση του Κεραυνού με αντίπαλο την Ένωση, για να γνωρίζει αν θα τον έχει για συγκάτοικο ή μη, στο ψηλότερο σκαλοπάτι.

 

Σε γρήγορους ρυθμούς εξελίχθηκε η 1η περίοδος, με τον Απόλλωνα να αποκτά ένα ελαφρύ προβάδισμα (18-12), αλλά λίγο πριν το 7`, η ΑΕΚ προσπέρασε με 21-20.

Στη συνέχεια η γηπεδούχος διεύρυνε το σερί της, μετά το 18-12 σε βάρος της, ανεβάζοντας το, στο 16-3 και έτσι, προηγήθηκε με 28-21, ενώ στο 10`, ήταν μπροστά με 31-25.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, η ΑΕΚ συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα, κοντά στο +10, καθώς εύρισκε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, με αρκετούς αθλητές της.

Στο 25`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 44-36, αλλά στο 18`, η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στο +18 (56-38), πάντα για την ΑΕΚ, που προηγήθηκε στο 20` με 59-44.

Ενώ ο ρυθμός ήταν γρήγορος και κατά τη 2η περίοδο, κατά την επόμενη, ήταν πιο αργός.

Σε όλη της διάρκεια δε, η ΑΕΚ κρατούσε σταθερά την τιμή πάνω από το +10 και αυτή ήταν η ελάχιστη διαφορά στην οποία κατάφερε να μειώσει ο Απόλλωνας, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Jones, τη στιγμή όμως που για την ΑΕΚ, ο Cooper, έδινε τις περισσότερες λύσεις για τη δική του ομάδα, η οποία αφού στο 25`, ήταν μπροστά με 68-55, στο τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 76-61.

Όσο για την εικόνα της 4ης περιόδου,, αυτή εξελίχθηκε σε αργό και πάλι ρυθμό και ενώ δεν ήταν και αρκετοί οι πόντοι που σημειώθηκαν.

Χαρακτηριστικό αυτού, ήταν το μόλις 5-4 για τον Απόλλωνα, μετά το πρώτο 5λεπτο και έτσι στο 35`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 80-66, πάντα για τη γηπεδούχο.

Η ΑΕΚ κράτησε σταθερά τη διαφορά πάνω από το +12, κατά τα τελικά χρονικά σημεία και τελικά επικράτησε με 91-77.

Δεκάλεπτα: 31-25, 59-44, 76-61, 91-77.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 16 (2), Cooper 20 (4), Bickerstaff 14, Γιανναράς 4 (1), Nottage 14 (2), Στυλιανού, Ντοκλής, Λοϊζίδης 2, Παπαδόπουλος, Hunt 11 (1), Παντελή 3, Diggs 7 (1).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 7, Jones 30 (2), Adams 9 (1), Ηλιάδης 7 (1), Powell 16 (1), Παπαδημητρίου 2, Hoseini, Αντωνιάδης 2, Λουκά 1, Ιερωνυμίδης 3.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ανανεώνει για μια ακόμη σεζόν τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κατέγραψε την πρώτη της νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πήρε... πάνω του ο ΜακΤόμινεϊ και καθάρισε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

Κύπρος

|

Category image

Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σατσιάς: «Πιστεύω πως μπορεί να είχαμε δύο πέναλτι, όχι ένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Θα το ξαναπώ, το κύριο μέλημα μας είναι η δική μας απόδοση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζει έκπληξη ο Γκαρσία;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη