Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

Με νίκη της Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην αίθουσα «Κίτιον», η εναρκτήρια αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής για τη 2η φάση του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Απόλλωνα με 91-77, ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 59-44 και είχε για κορυφαίο τον Hollingsworth (16 πόντοι – 32 βαθμοί).

Με τη νίκη της αυτή, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή και θα περιμένει την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση του Κεραυνού με αντίπαλο την Ένωση, για να γνωρίζει αν θα τον έχει για συγκάτοικο ή μη, στο ψηλότερο σκαλοπάτι.

Σε γρήγορους ρυθμούς εξελίχθηκε η 1η περίοδος, με τον Απόλλωνα να αποκτά ένα ελαφρύ προβάδισμα (18-12), αλλά λίγο πριν το 7`, η ΑΕΚ προσπέρασε με 21-20.

Στη συνέχεια η γηπεδούχος διεύρυνε το σερί της, μετά το 18-12 σε βάρος της, ανεβάζοντας το, στο 16-3 και έτσι, προηγήθηκε με 28-21, ενώ στο 10`, ήταν μπροστά με 31-25.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, η ΑΕΚ συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα, κοντά στο +10, καθώς εύρισκε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, με αρκετούς αθλητές της.

Στο 25`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 44-36, αλλά στο 18`, η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στο +18 (56-38), πάντα για την ΑΕΚ, που προηγήθηκε στο 20` με 59-44.

Ενώ ο ρυθμός ήταν γρήγορος και κατά τη 2η περίοδο, κατά την επόμενη, ήταν πιο αργός.

Σε όλη της διάρκεια δε, η ΑΕΚ κρατούσε σταθερά την τιμή πάνω από το +10 και αυτή ήταν η ελάχιστη διαφορά στην οποία κατάφερε να μειώσει ο Απόλλωνας, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Jones, τη στιγμή όμως που για την ΑΕΚ, ο Cooper, έδινε τις περισσότερες λύσεις για τη δική του ομάδα, η οποία αφού στο 25`, ήταν μπροστά με 68-55, στο τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 76-61.

Όσο για την εικόνα της 4ης περιόδου,, αυτή εξελίχθηκε σε αργό και πάλι ρυθμό και ενώ δεν ήταν και αρκετοί οι πόντοι που σημειώθηκαν.

Χαρακτηριστικό αυτού, ήταν το μόλις 5-4 για τον Απόλλωνα, μετά το πρώτο 5λεπτο και έτσι στο 35`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 80-66, πάντα για τη γηπεδούχο.

Η ΑΕΚ κράτησε σταθερά τη διαφορά πάνω από το +12, κατά τα τελικά χρονικά σημεία και τελικά επικράτησε με 91-77.

Δεκάλεπτα: 31-25, 59-44, 76-61, 91-77.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 16 (2), Cooper 20 (4), Bickerstaff 14, Γιανναράς 4 (1), Nottage 14 (2), Στυλιανού, Ντοκλής, Λοϊζίδης 2, Παπαδόπουλος, Hunt 11 (1), Παντελή 3, Diggs 7 (1).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 7, Jones 30 (2), Adams 9 (1), Ηλιάδης 7 (1), Powell 16 (1), Παπαδημητρίου 2, Hoseini, Αντωνιάδης 2, Λουκά 1, Ιερωνυμίδης 3.