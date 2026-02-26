Μπήκε φορτσάτη και πήρε προβάδισμα στη Ριέκα η Ομόνοια!

Εκρηκτικό ξεκίνημα για την Ομόνοια στη Ριέκα που μάλιστα εξαργυρώθηκε με γκολ!

Οι πράσινοι άρχισαν εξαιρετικά το ματς απειλώντας τρεις φορές στο πρώτο δεκάλεπτο (είχαν και δοκάρι) και στο 13ο λεπτό ήρθε και το 1-0 με το οποίο ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Μετά από κλέψιμο του Σεμέδο και διαγώνια κάθετη του Μαέ στον Τάνκοβιτς, ο Σουηδός βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο πορτιέρο και σούταρε εύστοχα ανοίγοντας το σκορ! Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ του Σεμέδο όμως ο VAR δεν εντόπισε κάτι (ορθώς) και το γκολ μέτρησε κανονικά.