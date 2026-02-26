ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μανωλάς πικάρει τη Γιουβέντους: «Ορισμένα κατορθώματα είναι για μονομάχους»

Αλάτι στην πληγή θέλησε να ρίξει ο Μανωλάς, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Γιουβέντους από τη Γαλατασαράι, με story… μπηχτές στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Κώστας Μανωλάς, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό της Γιουβέντους κόντρα στη Γαλατασαράι, θέλησε να ρίξει τη δική του «μπηχτή» και με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θυμήθηκε τον θρίαμβο με 3-0 εναντίον της Μπαρτσελόνα στο Champions League (10/2/2018).

«Ορισμένα κατορθώματα είναι μόνο για τους μονομάχους», έγραψε χαρακτηριστικά στο εν λόγω story ο 34χρονος αμυντικός, που έχει μετακομίσει στην αγαπημένη του Νάξο και αγωνίζεται για τον Πανναξιακό. Ο Μανωλάς δεν άφησε την ευκαιρία να πετάξει τη δική του «σπόντα» για τη Γιουβέντους και τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο μάλιστα συνεργάστηκε τόσο στη Ρόμα όσο και στη Νάπολι.

Έτσι, ο Μανωλάς προφανώς ήθελε να ρίξει… λάδι στη φωτιά στους οπαδούς της «Γηραιάς Κυρίας», αλλά και να θυμίσει στους «Τζιαλορόσι» μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία τους.

Να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο του 2028 στον πρώτο αγώνα η ομάδα του Ντι Φραντσέσκο είχε χάσει με 4-1 από την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου. Ωστόσο, τα γκολ των Τζέκο, Ντε Ρόσι και Μανωλά επέτρεψαν στους «Τζιαλορόσι» να αποκλείσουν τους «Μπλαουγκράνα», προκρίνοντάς τους στα ημιτελικά του Champions League κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Ήρωας, φυσικά, εκείνης της βραδιάς στο Ολίμπικο ήταν ο Κώστας Μανωλάς, ο οποίος με δικό του γκολ έκανε το 3-0 στο 82’, δίνοντας τη μεγαλειώδη πρόκριση στους Ρωμαίους.

gazzetta.gr

