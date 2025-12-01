ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παράπονα Ιδιάκεθ: «Όλοι μου λένε το γκολ έπρεπε να μετρήσει, το VAR έκανε ακόμα ένα λάθος»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ακρίτα και την ισοπαλία στο «Στέλιος Κυριακίδης»

«Είμαστε απογοητευμένοι γιατί θέλαμε και αξίζαμε τους τρεις βαθμούς. Όλοι μου λένε ότι το γκολ που πετύχαμε στο τέλος ήταν κανονικό και ότι η απόφαση του VAR ήταν λανθασμένη. Δεν έχω παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μου, βγάλαμε αντίδραση μετά το 1-0, αλλά δεν καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είναι ένας μαραθώνιος. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας που ταξίδεψαν στην Πάφο και μας στήριξαν».

«Ήταν καλύτεροί μας στην αρχή. Έπρεπε να προσαρμοστούμε σε έναν όχι και τόσο καλό αγωνιστικό χώρο. Το γκολ τους έδωσε ενέργεια, αλλά μετά ήμασταν πολύ καλύτεροι και υπερτερήσαμε στον αγώνα. Φέτος το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο με αρκετές ισοδύναμες ομάδες. Μπορείτε να δείτε την Πάφο χθες. Εμείς σήμερα δεν τα καταφέραμε. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα θα υποφέρεις. Είναι μακρύς ο δρόμος και πιστεύω στην ομάδα μου.»

 

 

