BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνετα και απλά η Ομόνοια, το στραβοπάτημα της ΑΕΚ και το... κουμάντο της Πάφου

Mε μία... φυσιολογική νίκη και ένα στραβοπάτημα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της τελευταίας στροφής του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια όντας πολύ ουσιαστική στο α΄ μέρος κατέλαβε με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Ομόνοιας Αραδίππου και πλησίασε την κορυφή ξανά. Είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Πάφος FC που αν και δεινοπάθησε, προχώρησε με νίκη την Κυριακή κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Η... έκπληξη ήρθε στην Πάφο εκεί που η ΑΕΚ μετά από ένα νικηφόρο σερί άφησε δύο βαθμούς στην αναμέτρηση με τον Ακρίτα και έτσι απομακρύνθηκε στο -4 από την 1η θέση.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός 0-1

(54΄ Βιεϊρίνια)

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1

(10΄ Σένσι / 88΄ Κούτσακος)

Άρης – Ένωση 4-0

(24' Κβιλιτάια, 50' Μοντνόρ, 71' Μαγιαμπέλα, 88΄ Εφαγκέ)

Ε.Ν Ύψωνα - Πάφος FC 2-3

(60΄ Χριστοδούλου, 84΄ πεν. Τρούγιτς / 6΄ Άντερσον, 28΄ Σούνιτς, 90+5΄ Κίνα)

ΑΕΛ - Απόλλων 2-2

(24΄πέν. Σινγκ, 48΄ Νατέλ / 62΄ Βέισμπεκ)

Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου 3-1

(3΄ Κουλιμπαλί, 6΄ Νεοφύτου, 43΄ Χατζηγιοβάνης / 70΄ Ποντικός)

Ακρίτας – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

(4΄ Καμπλάν / 35΄ Ιβάνοβιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

19:00 Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Πάφος FC - Ακρίτας

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια

19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ- Άρης

19:00 Απόλλων - Ανόρθωση