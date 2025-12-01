BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνετα και απλά η Ομόνοια, το στραβοπάτημα της ΑΕΚ και το... κουμάντο της Πάφου
Έτσι έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά το τέλος της 12ης αγωνιστικής στη Cyprus League by Stoiximan.
Mε μία... φυσιολογική νίκη και ένα στραβοπάτημα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της τελευταίας στροφής του πρωταθλήματος.
Η Ομόνοια όντας πολύ ουσιαστική στο α΄ μέρος κατέλαβε με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Ομόνοιας Αραδίππου και πλησίασε την κορυφή ξανά. Είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Πάφος FC που αν και δεινοπάθησε, προχώρησε με νίκη την Κυριακή κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα.
Η... έκπληξη ήρθε στην Πάφο εκεί που η ΑΕΚ μετά από ένα νικηφόρο σερί άφησε δύο βαθμούς στην αναμέτρηση με τον Ακρίτα και έτσι απομακρύνθηκε στο -4 από την 1η θέση.
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός 0-1
(54΄ Βιεϊρίνια)
Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1
(10΄ Σένσι / 88΄ Κούτσακος)
Άρης – Ένωση 4-0
(24' Κβιλιτάια, 50' Μοντνόρ, 71' Μαγιαμπέλα, 88΄ Εφαγκέ)
Ε.Ν Ύψωνα - Πάφος FC 2-3
(60΄ Χριστοδούλου, 84΄ πεν. Τρούγιτς / 6΄ Άντερσον, 28΄ Σούνιτς, 90+5΄ Κίνα)
ΑΕΛ - Απόλλων 2-2
(24΄πέν. Σινγκ, 48΄ Νατέλ / 62΄ Βέισμπεκ)
Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου 3-1
(3΄ Κουλιμπαλί, 6΄ Νεοφύτου, 43΄ Χατζηγιοβάνης / 70΄ Ποντικός)
Ακρίτας – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1
(4΄ Καμπλάν / 35΄ Ιβάνοβιτς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
19:00 Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 Πάφος FC - Ακρίτας
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια
19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ
19:00 ΑΠΟΕΛ- Άρης
19:00 Απόλλων - Ανόρθωση