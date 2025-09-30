ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Κοβαλένκο ο Άρης!

Ανακοίνωσε Κοβαλένκο ο Άρης!

Επίσημα στον Άρη ο Βίκτορ Κοβαλένκο!

Η ανακοίνωση του Άρη για την απόκτηση του Ουκρανού μέσου:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ουκρανού μέσου, Βίκτορ Κοβαλένκο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 29χρονος Κοβαλένκο (γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1996) αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια στην Serie A με τα χρώματα της FC Empoli, καταγράφοντας 25 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Προϊόν των ακαδημιών της Shakhtar Donetsk, ο Κοβαλένκο θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Το 2015 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 και τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Shakhtar. Κατά τη διάρκεια των έξι ετών του στην ομάδα, μέτρησε συνολικά 199 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 32 γκολ και 12 ασίστ, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ.

Τον Φεβρουάριο του 2021 μεταγράφηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Atalanta BC, καταγράφοντας μία συμμετοχή. Τις σεζόν 2021–22 και 2022–23 αγωνίστηκε δανεικός στη Spezia Calcio, μετρώντας συνολικά 47 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ουκρανίας και από το 2016 είναι μέλος της Εθνικής Ανδρών, με 33 συμμετοχές μέχρι σήμερα.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Βίκτορ Κοβαλένκο στην οικογένεια του Άρη Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

