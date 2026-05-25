«Μίλαν και αρκετές ομάδες της Premier League για Μουκουντί»

Ο Αρολντ Μουκουντί βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μίλαν και αρκετών ομάδων της Premier League σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα pianetamilan.it, τονίζει πως ο Καμερουνέζος αμυντικός της ΑΕΚ απασχολεί τους Ροσονέρι αλλά και βρετανικές ομάδες και δεν είναι καθόλου βέβαιο πως η Ένωση θα μπορέσει να τον κρατήσει αυτό το καλοκαίρι.

«Παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ έως τον Ιούνιο του 2029 η παραμονή του κεντρικού αμυντικού στην Ελλάδα δεν είναι εγγυημένη. Η διοίκηση του ελληνικού συλλόγου δεν έχει αποκλείσει τη μεταγραφή του κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εφόρον υποβληθεί μία κατάλληλη και πειστική προσφορά.

Ο ανταγωνισμός για τον 28χρονο αμυντικό προβλέπεται σκληρός. Εκτός από τη Μίλαν αρκετές ομάδες από την Πρέμιερ Λιγκ τον έχουν στις αναζητήσεις τους. Μεταξύ αυτών η Γουεστ Χαμ και η Μπρέντφορντ», σημειώνουν στην Ιταλία.

