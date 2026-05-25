Τέλος ο Λιάσος Λουκά!

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Λιάσο Λουκά.

Ο Κύπριος τεχνικός στη δεύτερη θητεία του στον Άρη, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον πάγκο στον αγώνα της 22ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ακρίτα Χλώρακας στις 14 Φεβρουαρίου.

Στους τρεισήμισι μήνες παρουσίας του στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, δούλεψε με ζήλο και επαγγελματισμό, καταφέρνοντας να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα στα πλέϊ-οφ.

Ευχαριστούμε τον Λιάσο Λουκά για την προθυμία με την οποία αποδέχτηκε την πρόταση να βοηθήσει, όταν η ομάδα χρειάστηκε τις υπηρεσίες του και για όλα όσα προσέφερε στον Άρη στο διάστημα της παρουσίας του.

Ευχόμαστε ότι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του.