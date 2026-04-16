Λάσο: «Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών ο Παναθηναϊκός»

Το βράδυ της Παρασκευής (17/04, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας με στόχο τη νίκη και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη δεκάδα.

Μιλώντας ενόψει του αγώνα ο Πάμπλο Λάσο έπλεξε το εγκώμιο του «τριφυλλιού», κάνοντας λόγο για μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών, ενώ, στάθηκε τόσο στο ρόστερ των «πράσινων», όσο και στον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, με τεράστιο δυναμικό και καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή.Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο».

