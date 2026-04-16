Ατομικό ο Ναν ενόψει Εφές

Ο Κέντρικ Ναν ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και έκανε ατομικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει του αγώνα με την Εφές.

Ένα πρόβλημα προέκυψε σήμερα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού ΑKTOR πριν την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές. Ο Κέντρικ Ναν ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση με αποτέλεσμα να ζητήσει ο ίδιος από τον Εργκίν Αταμάν να μην κάνει κανονικά προπόνηση αλλά ατομικό.

Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση της Παρασκευής, κάτι που και ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας ανέφερε.

«Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση και μου ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος», ανέφερε.

Θυμίζουμε ότι το αυριανό ματς ξεκινά στις 21:15, ενώ το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το χαλάρωμα στο γήπεδο στο οποίο θα κρίθεί και τι θα συμβεί με τον Ναν.

sport-fm.gr