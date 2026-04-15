Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

Τη διατήρηση των 20 ομάδων και των 38 αγωνιστικών αποφάσισε η Euroleague στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA την Τρίτη (14/4) στη Βαρκελώνη.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά, η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες φιλοδοξίες ανάπτυξης της EuroLeague και την αναγνώριση θεμάτων που αφορούν τους παίκτες στο πλαίσιο των συζητήσεων με τις ομάδες, ωστόσο εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο αριθμός των αγώνων της κανονικής περιόδου θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η ELPA τονίζει πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των παικτών είναι πλέον απαραίτητη κι όχι προαιρετική και πρότεινε τον τρόπο που αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Ο Μπόστιαν Νάχμπαρ, Εκτελεστικός Διευθυντής της ELPA, δήλωσε: «Μετά από καθημερινές συζητήσεις με παίκτες σε όλη τη λίγκα, μπορώ να πω ότι στηρίζουν τη φιλοδοξία της EuroLeague να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, αλλά νιώθουν έντονα πως αυτή η ανάπτυξη πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι παίκτες είναι εκείνοι που βιώνουν καθημερινά τις απαιτήσεις ενός συμπιεσμένου προγράμματος – σωματικά και πνευματικά. Επομένως, η πραγματικότητα στο παρκέ πρέπει να αναγνωριστεί με απτές βελτιώσεις εκτός παρκέ, στον τομέα των συνθηκών εργασίας. Αυτό πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο με συζητήσεις».

sport-fm.gr