Ο «εφιάλτης» του Κιλιάν Μπαπέ...

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως για ακόμα μία χρονιά δεν θα πανηγυρίσει κάποιον εγχώριο τίτλο ή το... πολυπόθητο Champions League που λείπει από το λαμπερό παλμαρέ του, την στιγμή που η Παρί «φλερτάρει» με το «back-2-back».

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αν όχι ο κορυφαίος τη δεδομένη στιγμή. Η απόφασή του να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης δίχως οικονομικό αντάλλαγμα για την Παρί Σεν Ζερμέν και το «στίγμα» ότι δεν κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση ενός Champions League, τον έβαλε πολλάκις στο στόχαστρο, ορισμένες φορές αδίκως, βάσει της προσφοράς και του περίσσιου ταλέντου του.

Ερχόμενος στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» οι ευθύνες και το βάρος αυξήθηκαν δραματικά. Εκείνος παραμένει στα... στάνταρ του, καθώς σε 98 εμφανίσεις έχει σημειώσει 84 γκολ και 11 ασίστ. Όμως η «μετά-Αντσελότι» εποχή και η αποπομπή του Τσάμπι Αλόνσο «εκτροχίασαν» τους «Μερένχες», οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια δεν θα πανηγυρίσουν κάποιον τίτλο στην Ισπανία ή το Champions League, για δεύτερη σερί σεζόν!

