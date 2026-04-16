Ιδιοκτήτης καταλανικής ομάδας της Γ' Ισπανίας ο Μέσι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε σήμερα και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της Κορνεγιά, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να αγοράζει το 100% των μετοχών του καταλανικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Γ' Ισπανίας.

Όντας στα τελευταία στάδια της τεράστιας και σπουδαίας καριέρας του στο παγκόσμιο στερέωμα, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την απόφαση να επενδύσει στον χώρο του ποδοσφαίρου και δη του ισπανικού!

Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κορνεγιά, με τον καταλανικό σύλλογο να ανακοινώνει το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) πως ο «Πούλγκα» είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, κατέχοντας το 100% των μετοχών!

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη