Ιδιοκτήτης καταλανικής ομάδας της Γ' Ισπανίας ο Μέσι!

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε σήμερα και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της Κορνεγιά, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να αγοράζει το 100% των μετοχών του καταλανικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Γ' Ισπανίας.

Όντας στα τελευταία στάδια της τεράστιας και σπουδαίας καριέρας του στο παγκόσμιο στερέωμα, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την απόφαση να επενδύσει στον χώρο του ποδοσφαίρου και δη του ισπανικού!

Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κορνεγιά, με τον καταλανικό σύλλογο να ανακοινώνει το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) πως ο «Πούλγκα» είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, κατέχοντας το 100% των μετοχών!

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Lionel Messi has COMPLETED the purchase of Spanish third-division side UE Cornellà. ✍🏼🇪🇸



The Catalunya-based club is now 100% owned by Messi as he expands his footprint in football. 👀



(Source: @ue_cornella) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 16, 2026

