Επαφές Χάρη Λοϊζίδη με Ευρωπαίο Επίτροπο και Αντιπρόεδρο UEFA στο περιθώριο του EU Sport Forum 2026

Το EU Sport Forum αποτελεί την κορυφαία ετήσια διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό, συγκεντρώνοντας θεσμικούς φορείς, οργανισμούς και εκπροσώπους του αθλητικού οικοσυστήματος από ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση πολιτικών για το μέλλον του αθλητισμού.

Στο συνέδριο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Glenn Micallef, αρμόδιος Επίτροπος για τον Αθλητισμό, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ είχε σύντομη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ενώ παρέθεσε γεύμα στην Αντιπρόεδρο της UEFA, Laura McAllister, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο.

Η παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ομοσπονδίας για ενεργό συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

Τον κ. Λοϊζίδη συνόδεψαν εκ μέρους της ΚΟΠ ο κ. Ανδρέας Μωριάς και η κ. Αφροδίτη Χατζηπαναγή.