Για τον Μπεργκ, απλώς άλλο ένα βήμα…

Οι παίκτες και ο κόσμος της ομάδας παραληρούν και ο Χένινγκ Μπεργκ παρακολουθεί σχεδόν ανέκφραστος.

Ο Νορβηγός ρωτήθηκε στον απόηχο του αγώνα με την Πάφο, εάν η νίκη τότε, αποτελούσε ένα αποφασιστικό βήμα για την ομάδα του ως προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που απάντησε, είναι πως κάθε νίκη έχει το ίδιο μέγεθος.

Εάν η επικράτηση επί των περσινών πρωταθλητών, αποτελούσε όντως ένα μεγάλο βήμα, τι μπορούμε να πούμε για το διπλό στην «Αρένα»!

Παρόλα αυτά, η φωτογραφία δείχνει πως για τον Μπεργκ, και αυτή, είναι απλά μία νίκη, ένα απλό βήμα.

Ο Νορβηγός συνεχίζει να κρατά χαμηλά την μπάλα, να διατηρεί τους παίκτες του σε εγρήγορση παρόλο που γνωρίζει πως αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται. Βλέπετε, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν παρασύρεται μέχρι να τελειώσει και μαθηματικά. Άλλωστε ακολουθεί ένα «αιώνιο». Ένα παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη χαρά στους Ομονοιάτες.