ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τον Μπεργκ, απλώς άλλο ένα βήμα…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς των παικτών της Ομόνοιας με τον κόσμο στην «Αρένα» έπειτα από το διπλό επί της ΑΕΚ…

Οι παίκτες και ο κόσμος της ομάδας παραληρούν και ο Χένινγκ Μπεργκ παρακολουθεί σχεδόν ανέκφραστος.

Ο Νορβηγός ρωτήθηκε στον απόηχο του αγώνα με την Πάφο, εάν η νίκη τότε, αποτελούσε ένα αποφασιστικό βήμα για την ομάδα του ως προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που απάντησε, είναι πως κάθε νίκη έχει το ίδιο μέγεθος.

Εάν η επικράτηση επί των περσινών πρωταθλητών, αποτελούσε όντως ένα μεγάλο βήμα, τι μπορούμε να πούμε για το διπλό στην «Αρένα»!

Παρόλα αυτά, η φωτογραφία δείχνει πως για τον Μπεργκ, και αυτή, είναι απλά μία νίκη, ένα απλό βήμα.

Ο Νορβηγός συνεχίζει να κρατά χαμηλά την μπάλα, να διατηρεί τους παίκτες του σε εγρήγορση παρόλο που γνωρίζει πως αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται. Βλέπετε, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν παρασύρεται μέχρι να τελειώσει και μαθηματικά. Άλλωστε ακολουθεί ένα «αιώνιο». Ένα παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη χαρά στους Ομονοιάτες.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συγκινητική ΑΕΚ, άγγιξε το θαύμα...

Ελλάδα

|

Category image

AEK, ΠΑΟΚ: Οι «δικέφαλοι» έπαθαν, έμαθαν και πλέον κερδίζουν τον σεβασμό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μία νίκη, διαφορετική...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λάσο: «Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών ο Παναθηναϊκός»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ράμος για Καμαβινγκά: «Είμαι απογοητευμένος, μπήκε για να αλλάξει το ματς και πήρε ανόητη κόκκινη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζεται το προπονητικό καμπ της Εθνικής Κορασίδων Κ-17

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ήταν κοινό μυστικό πως δεν θα άντεχε...

ΑΕΚ

|

Category image

Με Χιουζ η αναδιαμόρφωση του ρόστερ της Λίβερπουλ το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βγάζει στο... σφυρί πέντε παίκτες η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε... άριστα στο «διάβασμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φουλ επίθεση η εντεκάδα της ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ουίλμπεκιν για Φενέρμπαχτσε: «Ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το ειρωνικό χειροκρότημα του Βινίσιους και οι αποδέκτες του μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out και ο ΑΠΟΕΛ για Ομόνοια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ήχησαν «καμπανάκια» κινδύνου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη