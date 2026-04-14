Με Ντε Κολό στα πλέι οφ η Φενέρμπαχτσε

Ο Νάντο Ντε Κολό αναμένεται να προλάβει τα πλέι οφ της Euroleague.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Γάλλου άσου έκαναν λόγο για απουσία 4-6 βδομάδων, αλλά όπως όλα δείχνουν θα προλάβει να είναι κανονικά «παρών» στα πλέι οφ.

«Οι παίκτες μας που είχαν τραυματισμούς (σ.σ. Μέλι, Χολ, Σίλβα) αρχίζουν να επιστρέφουν σε φόρμα. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανέναν απόντα εκτός από τον Νάντο Ντε Κολό. Ο Νάντο θα είναι επίσης έτοιμος για τα πλέι οφ», δήλωσε το μέλος του Δ.Σ. της τουρκικής που είναι υπεύθυνος για το τμήμα μπάσκετ, Τσεμ Τσιριτσί.

