Πωλείται η Λιόν

Τέλος στην οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται πως βάζει η Λιόν! Η γαλλική ομάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς η Eagle Football Group (νυν μητρική εταιρεία), έχει δρομολογήσει τη διαδικασία πώλησης του κλαμπ.

Σύμφωνα με το BeFootball, ο πρώην ιδιοκτήτης των Λιονέ, Τζον Τέξτορ, υπό την ηγεσία του οποίου η ομάδα έφτασε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και ένα βήμα πριν τον υποβιβασμό, αποχωρεί οριστικά από τον σύλλογο.

Ο όμιλος Ares υπό την ηγεσία της Michele Kang φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη διάδοχος στη νέα εποχή της Ολιμπίκ. Η Michele Kang διευθύνει ήδη το γυναικείο τμήμα του συλλόγου και η εν λόγω εταιρεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Eagle Football Group.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο στα... χαρτιά, ωστόσο φαίνεται πως είναι υπόθεση εβδομάδων να ξεκαθαρίσει το... τοπίο γύρω από την υπόθεση. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι επτάκις πρωταθλητές Γαλλίας, δείχνουν ν' αφήνουν οριστικά πίσω τους την οικονομική αστάθεια των τελευταίων ετών.