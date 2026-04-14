Έτσι ξεκινούν τη «μάχη» στο «Αλφαμέγα» οι Λουκά και Θελάδες

Την πρώτη νίκη στα πλέι οφ θα επιδιώξει να πετύχει ο Άρης (μία ισοπαλία και μία ήττα) και σε αυτή την προσπάθεια ο Λιάσος Λουκά παρατάσσει τον Άρη με τους: Βανά Άλβες, Σανέ, Λέλε, Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους, Κάστανος, Γκάουσταντ, Παζέ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

Ο Άλμπερτ Θελάδες από την πλευρά του, έκανε αρκετές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα της Πάφος FC λόγω αρκετών τραυματισμών. Όπως οι Νταβίντ Λουίζ, Κίνα, Όρσιτς, Κορέια αλλά και ο Γκολντάρ.

Η ενδεκάδα της Πάφος FC: Γκόρτερ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Ιωάννου, Πηλέας, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Άντερσον.