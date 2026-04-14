Η Μπιλμπάο φλερτάρει με τον Ιραόλα που φεύγει από την Μπόρνμουθ

Νο1 υποψήφιος για να αντικαστήσει τον Βαλβέρδε.

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπόρνμουθ θα αποτελέσει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Άντονι Ιραόλα, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει το BBC, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν καρποφόρησαν και ο Ισπανός τεχνικός θα αποχωρήσει από τα «κεράσια» μετά από τρία χρόνια.

Ο 43χρονος Βάσκος προπονητής φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλετικ Μπιλμπάο.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει από το «Σαν Μαμές» το καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας την τρίτη θητεία του στην ηγεσία των «λιονταριών».

Πωλείται η Λιόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εκλεκτοί της Ομόνοιας για το νέο βήμα... τίτλου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την... τελευταία ζαριά

ΑΕΚ

|

Category image

Τιμήθηκε και καταχειροκροτήθηκε ο 150άρης Γιαγκό

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Μπιλμπάο φλερτάρει με τον Ιραόλα που φεύγει από την Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Άρης - Πάφος FC 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προσφέρεται για «ντόπα» και διαχείριση από Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη «μάχη» στο «Αλφαμέγα» οι Λουκά και Θελάδες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι επιλογές του Λοσάδα για... απόδραση από το ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δύο «παρεμβάσεις» από Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Μπαμ» της Μπάγερν με τον Γκόρντον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τραβάει στα άκρα η Νάπολι - «Τελειώνει» τον Λουκάκου μέχρι το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατομικό για τρεις στον ΠΑΟΚ - Θεραπεία ο Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

