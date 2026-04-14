Η Μπιλμπάο φλερτάρει με τον Ιραόλα που φεύγει από την Μπόρνμουθ

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπόρνμουθ θα αποτελέσει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Άντονι Ιραόλα, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει το BBC, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν καρποφόρησαν και ο Ισπανός τεχνικός θα αποχωρήσει από τα «κεράσια» μετά από τρία χρόνια.

Ο 43χρονος Βάσκος προπονητής φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλετικ Μπιλμπάο.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει από το «Σαν Μαμές» το καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας την τρίτη θητεία του στην ηγεσία των «λιονταριών».