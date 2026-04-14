Η μεγάλη επιστροφή του Λαΐφη

Τέθηκε νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες

Επέστρεψε στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία ο Κωνσταντίνος Λαΐφης.

Ο Κύπριος αμυντικός τραυματίστηκε στο ζυγωματικό στο ντέρμπι με την Ανόρθωση (08/03) και τέθηκε νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες, καθώς πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου.

Πλέον μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της πρωτεύουσας αφού πήρε το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο και αν κληθεί να παίξει στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα ή στα επόμενα, θα αγωνιστεί με ειδική προστατευτική μάσκα.

