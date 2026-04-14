LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-1

Ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας συγκρούονται σε μία αμφίρροπη μάχη στην οποία η νίκη είναι μονόδρομος.

Οι γηπεδούχοι με 48 βαθμούς βρίσκονται στο -7 από την 3η θέση και στο -4 από την 4η και θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Οι κυανόλευκοι πάνε στη Λευκωσία από την 3η θέση (55 βαθμούς) και με διπλό θα βγουν διπλά κερδισμένοι αφού είτε θα περάσουν στη 2η θέση σε περίπτωση ήττας της ΑΕΚ είτε θα μειώσουν τη διαφορά από την Ομόνοια και θα μπουν ξανά στο κόλπο για διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Το LIVE του αγώνα

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος

45'+1 - Tέλος πρώτου ημιχρόνου

38' - Kαλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ με σουτ βολίδα από τον Ρόσα, ο Κουν απέκρουσε ασταθώς και ο Τομάς δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς απέκρουσε ξανά ο κίπερ των κυανόλευκων.

35' - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Ο Μάρκες με σουτ στη κίνηση από το ύψος του πέναλτι άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού.

27' - Mετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τομάς έπιασε φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της περιοχής, μόλις έξω η μπάλα.

7' - Νέο σουτ από τον Μαντσίνι, σε ετοιμότητα ο Κουν απέκρουσε σταθερά.

5' - Απάντησε ο ΑΠΟΕΛ με σουτ του ανενόχλητου Μαντσίνι απότ ο ύψος του πέναλτι, ψηλά έξω η μπάλα.

5' - Πρώτη καλή στιγμή για τον Απόλλωνα, ο Μαλεκκίδης μπήκε στη περιοχή, όμως ο Μπέλετς μάζεψε πριν σκοράρει ο Εσκρίτσε.

1' - Σέντρα στο ΓΣΠ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού (46' Πουρσαϊτίδης), Μπρόρσον, Αντωνίου, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Ρόσα, Κούτσακος (46' Ντράζιτς), Τομάς, Μαντσίνι, Ολαγίνκα.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Τόμας, Εσκρίτσε, Μάρκες, Ροντρίγκες.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 35' Μάρκες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 47' Μπρόρσον / 15' Ασουνσάο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μικέλ Ρέντερ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Σάντι Πούτρος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης