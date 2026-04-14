Οι επιλογές του Λοσάδα για... απόδραση από το ΓΣΠ

Με επιθετικό πλάνο παρατάσσει τον Απόλλωνα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ ο Ερνάν Λοσάδα. Ο προπονητής των κυανολεύκων έδωσε φανέλα βασικού σε Εσκρίτσε και Ασουνσάο ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας προτιμήθηκε ο Γκασπάρ.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Τόμας, Εσκρίτσε, Μάρκες, Ροντρίγκες.

Να σημειωθεί πως ο Αργεντινός τεχνικός λόγω τραυματισμού δεν έχει διαθέσιμους τους: Βούρο, Σπόλιαριτς, Λαμ, Βέισμπεκ και Ντουοντού.