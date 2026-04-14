LIVE: Άρης - Πάφος FC 1-0

Ο Άρης υποδέχεται (17:00) την Πάφος FC σε ένα ματς στο οποίο «καίγονται» οι φιλοξενούμενοι αφού με 52 βαθμούς και στην 4η θέση, δεν έχουν πολυτέλεια για απώλειες στην προσπάθεια για ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Είναι στο -5 από την 2η θέση και στο -3 από την 3η και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις απώλειες των ομάδων που είναι πιο πάνω στη βαθμολογία.

Για τους γηπεδούχους, αν και υπάρχουν μαθημετικές ελπίδες, όντας στην 6η θέση και στο -8 από την 4η θέση, δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά αλλά είναι αναγκασμένος να το παλέψει...

Το LIVE του αγώνα

Έναρξη β΄ ημιχρόνου

Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+1' - O Άντερσον σκοράρει αλλά το γκολ ακυρώνεται για χέρι του Βραζιλιάνου πριν πλασάρε τον Βανά Άλβες.

44΄ - Μόλις πάνω από τα δοκάρια το αριστερό σουτ από τον Ντράγκομιρ.

25΄ - Ο Βανά Άλβες διώχνει σε κόρνερ το δυνατό βολέ του Ντράγκομιρ.

14΄ - Ωραία κάθετη μπαλιά από τον Πέπε στον Άντερσον που πλάσαρε τον Βανά Άλβες αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα.

13΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Χαραλάμπους με σουτ και αφού η μπάλα κτύπησε στο πόδι του Νικόλα Ιωάννου, κάτεληξε στα δίχτυα.

7΄ - Ο Βανά Άλβες αποκρούει το πλασέ λίγο έξω από την περιοχή του Πέπε.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Σανέ, Λέλε, Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους, Κάστανος, Γκάουσταντ, Παζέ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Ιωάννου, Πηλέας, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στέφαν Έμπνερ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Μάρκους Χάμετερ

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Νικολαίδης Χρίστος