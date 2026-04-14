ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τραβάει στα άκρα η Νάπολι - «Τελειώνει» τον Λουκάκου μέχρι το τέλος της σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ραγδαίες εξελίξεις στη Νάπολι, καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου, αναμένεται να τεθεί εκτός ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Ρομέλου Λουκάκου και της Νάπολι έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τον Βέλγο επιθετικό να φέρεται να αρνείται να απαντήσει σε απευθείας επικοινωνίες της διοίκησης.

Σύμφωνα με το «Sky Italia», ο διεθνής φορ επικοινωνεί πλέον αποκλειστικά μέσω του μάνατζέρ του, Φεντερίκο Παστορέλο. Παρά το γεγονός ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ο Λουκάκου παραμένει στο Βέλγιο και δεν έχει επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του Καστέλ Βολτούρνο.

Όπως αναφέρεται, ο ίδιος θεωρεί ότι η παραμονή του στη χώρα του αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και να επανέλθει στο μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας, μια στάση που έχει προκαλέσει σοβαρή ρήξη στις σχέσεις του με τον σύλλογο.

Από την άλλη, η υπομονή της Νάπολι έχει και επίσημα εξαντληθεί. Ο σύλλογος εξέδωσε ένα τελευταίο τελεσίγραφο, λέγοντας πως εάν ο Λουκάκου δεν παρουσιαζόταν στην προπόνηση μέχρι και την Τρίτη (14/4), θα αποβληθεί και επίσημα από την ομάδα. Οπως και έγινε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Repubblica».

Αυτός ο κλιμακούμενος ψυχρός πόλεμος έρχεται σε μια λεπτή στιγμή για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε, καθώς ο σύλλογος ετοιμάζεται να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά της μεταγραφής του για αυτό που αντιλαμβάνεται ως κατάφωρη παραβίαση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη