Προσφέρεται για «ντόπα» και διαχείριση από Μαρτίνς

Νωρίς μπαίνει στην 3η αγωνιστική των play out η ΑΕΛ, καθώς την Παρασκευή (17/04, 19:00) θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Ένωση.

Οι βυσσινί ήδη γύρισαν σελίδα στην επόμενη σεζόν, η οποία θα τους βρει στη Β’ Κατηγορία, όμως για την ομάδα της Λεμεσού τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Ούγκο Μαρτίνς προσπάθησε τις μέρες του Πάσχα να δώσει ανάσες στους ποδοσφαιριστές και ψυχολογική τόνωση, μετά την ήττα από την Πάφος FC στο κύπελλο.

Οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν σε διαδικασία… αντίδρασης, αφού η ρεβάνς απέχει οκτώ μέρες μακριά, ενώ το παιχνίδι με την ομάδα του Παραλιμνίου προσφέρεται για διαχείριση, εγρήγορση και νίκη ψυχολογίας.

Στην ΑΕΛ δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, καθώς επιστρέφει και ο Ζόκε από τιμωρία, στοιχείο το οποίο δίνει τον Πορτογάλο την ευχέρεια να καταστρώσει τα πλάνα του για τα δύο επόμενα παιχνίδια, που θα διεξαχθούν σε διάστημα πέντε ημερών.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν το δύσκολο έργο της διατήρησης του μηδέν στην άμυνα, κάτι που κρίνεται υψίστης σημασίας ενόψει του επαναληπτικού. Το 1-2 ανατρέπεται, φτάνει η ΑΕΛ να παρουσιάσει βελτιωμένο και παθιασμένο πρόσωπο, έτοιμο να ξεπεράσει το εμπόδιο των γαλάζιων.