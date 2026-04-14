Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την... τελευταία ζαριά
Οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού.
Έτοιμη να μειώσει αποστάσεις η ΑΕΚ.
Η ομάδα της Λάρνακας υποδέχεται στις 19:00 την Ομόνοια στην «Αρένα» με στόχο να πάρει τη νίκη και να μειώσει από την κορυφή στο -5 και να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου.
Υπενθυμίζουμε πως εκτός επιλογών βρίσκονται οι Τσακόν, Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Ροντέν, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.