Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την... τελευταία ζαριά

Έτοιμη να μειώσει αποστάσεις η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας υποδέχεται στις 19:00 την Ομόνοια στην «Αρένα» με στόχο να πάρει τη νίκη και να μειώσει από την κορυφή στο -5 και να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός επιλογών βρίσκονται οι Τσακόν, Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Ροντέν, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.