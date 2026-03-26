Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

Ένα ακόμα πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς μετά τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ, τέθηκε νοκ άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Λίγο πριν από το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης (26/3), ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε με ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού.

Ο Ρογκαβόπουλος έχει αγωνιστεί σε 27 ματς της φετινής Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 4.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 28% στα τρίποντα και 83% στις βολές.

