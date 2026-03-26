Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15).

Ένα ακόμα πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς μετά τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ, τέθηκε νοκ άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Λίγο πριν από το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης (26/3), ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε με ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού.

Ο Ρογκαβόπουλος έχει αγωνιστεί σε 27 ματς της φετινής Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 4.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 28% στα τρίποντα και 83% στις βολές.

«Η Μίλαν πρόθυμη να δώσει τα χρήματα που θέλει η Γκενκ για τον Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοιχτό για χειρουργείο στον Ιωαννίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Τάις και Μάικ Τζέιμς η Μονακό στο ΟΑΚΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Λέτε να τον δούμε στην Εθνική μας;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο, τριπλό πρόστιμο «φαρμάκι» της Πειθαρχικής της UEFA προς τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Λαΐφη στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νέα όρια χρόνου, ενισχυμένο VAR και αυστηρότεροι κανονισμοί στο Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετεβίνος: «Θα πει πολλά ο Φωτίου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «αγκάθι» του 46’-60’ και η... άμεση αντίδραση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ: Επιστρέφουν νωρίτερα οι τρεις… αποκλεισμένοι

Ελλάδα

|

Category image

Σερβικό ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον Ερυθρού Αστέρα για Πιερό»

Ελλάδα

|

Category image

Ελλάδα-Παραγουάη: Με φόντο το μέλλον και χωρίς πίεση η «γαλανόλευκη»

Ελλάδα

|

Category image

Κρίσιμος αγώνας για την Εθνική Ενόπλων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η παρουσία των «Κυπρίων» στο φιλικό με τη Χιλή

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δοκιμάζεται με την αλάνθαστη Ισπανία η Κύπρος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη