Αγωνία στην Μπαρτσελόνα για τον Ραφίνια

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Μπαρτσελόνα για την κατάσταση του Ραφίνια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό της Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αγωνίστηκε μόλις για ένα ημίχρονο, με τον Κάρλο Αντσελότι να κάνει λόγο αρχικά για μια μικρή ενόχληση. Ωστόσο, η επικοινωνία που έγινε ανάμεσα στο ιατρικό τιμ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της «σελεσάο» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου τραυματισμού, ξανά στο δεξί πόδι.

Οι επόμενες εξετάσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την ακριβή κατάσταση, αλλά το timing προκαλεί ήδη πονοκέφαλο στους «μπλαουγκράνα». Η ομάδα του Φλικ μπαίνει σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League.

Στο πρόγραμμα βρίσκονται κρίσιμες αναμετρήσεις απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και το ντέρμπι με την Εσπανιόλ, ενώ ακολουθεί και το μεγάλο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Ραφίνια αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς είχε χάσει περίπου δύο μήνες νωρίτερα στη σεζόν λόγω τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους, με μάλιστα δύο υποτροπές.

Στην Μπαρτσελόνα περιμένουν πλέον με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς ενδεχόμενη απουσία του σε αυτή τη φάση της σεζόν θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

sport-fm.gr