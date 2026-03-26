Δεν πτοείται: Η εθνική Σενεγάλης θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σε φιλικό της στο Παρίσι!

Μπορεί η Σενεγάλη να πανηγύρισε στον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να αναδείχτηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Αφρικής, όμως 58 μέρες αργότερα ήρθε η απόφαση της CAF να της αφαιρέσει τον τίτλο για να τον δώσει στο Μαρόκο, αποδίδοντας στη Σενεγάλη υπαιτιότητα για τη διακοπή που συνέβη πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα!

Από εκεί και έπειτα ακολούθησε μια... τρέλα, με τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Σενεγάλης και Μαρόκου να επιδίδονται σε έναν «πόλεμο» ανακοινώσεων και με την πρώτη να έχει προσφύγει στο CAS ζητώντας την ανατροπή της απόφασης, ενώ παράλληλα αρνείται να παραδώσει το τρόπαιο!

Μάλιστα, στη Σενεγάλη αποφάσισαν να παρουσιάσουν το τρόπαιο, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης που θα δώσει η εθνική τους ομάδα με το Περού (28/3, 18:00), στο Παρίσι και στο «Stade de France»!

«Για να καθησυχάσω τους υποστηρικτές, τους οπαδούς και όσους πιστεύουν στο δικαίωμα στη δικαιοσύνη και στην προστασία των αξιών της αθλητικής πειθαρχίας του ποδοσφαίρου, μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει καμία απόφαση από την CAF ή την επιτροπή εφέσεών της που να διατάζει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης ή την εθνική ομάδα να επιστρέψουν τα μετάλλιά τους ή να επιστρέψουν το τρόπαιο στο γήπεδο, αυτές οι αποφάσεις δεν υπάρχουν», δήλωσε ο νομικός εκπρόσωπος της Σενεγάλης, Σεϊντού Ντιανιέ, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Θυμίζουμε ότι η Σενεγάλη θα βρεθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού, ούσα σε όμιλο με Γαλλία, Νορβηγία και μία εκ των Ιράκ, Βολιβία ή Σουρινάμ.

