Κρόος: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόφασή μου να αποσυρθώ, έγινε ακριβώς όπως το ήθελα»

Ο Τόνι Κρόος μίλησε για την απόφασή του να βάλει τέλος στην πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα, η οποία ξεκίνησε από την Μπάγερν Μονάχου και ολοκληρώθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, το καλοκαίρι του 2024!

Ο Γερμανός μέσος μίλησε για το πάρα πολύ επιτυχημένο πέρασμά του από τη «βασίλισσα» και για τη... συνήθειά της να κατακτά το Champions League, ενώ τόνισε ότι νιώθει πάρα πολύ καλά με την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την σχέση της Ρεάλ Μαδρίτης με το Champions League: «Προσωπικά, ήμουν πεινασμένος μέχρι το τέλος. Όταν παίρναμε το Champions League, την επόμενη μέρα ο πρόεδρος μας έλεγε ''Πάμε για το επόμενο. Χααρείτε την επιτυχία, θα σας δούμε ξανά εδώ του χρόνου, στο ίδιο μέρος, με το ίδιο τρόπαιο''. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά αυτό δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις. Σε αυτόν τον σύλλογο, έχεις συνεχώς στο μυαλό σου ότι πρέπει να κατακτήσεις το Champions League».

Για την ομάδα που κατέκτησε τρία σερί Champions League: «Ήμασταν μια ομάδα. Υπήρχαν πολλοί σπουδαίοι παίκτες, αλλά καταλάβαμε ότι όταν ο διαιτητής σφύριζε, όλοι θέλαμε το ίδιο πράγμα. Όλοι θέλαμε να κερδίσουμε και αυτό ήταν το κλειδί. Ήμασταν πολύ ποιοτική ομάδα. Αν είσαι κακή ομάδα, δεν κερδίζεις Champions League».

Για την απόφασή του να αποσυρθεί: «Αποσύρθηκα γιατί ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο να μην αισθάνομαι τόσο καλά και άρχισα να έχω σωματικά προβλήματα. Το συναίσθημα με την μπάλα δεν φεύγει ποτέ, το έχω ακόμα. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να φύγω όπως μου αξίζει, όπως αξίζει ο σύλλογος και όπως θέλω να με θυμούνται οι οπαδοί, γιατί αυτή η τελευταία εικόνα είναι πολύ σημαντική για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την απόφαση. Είναι ακριβώς όπως το ήθελα πάντα. Δεν μπορούσα να σχεδιάσω να κερδίσω το Champions League, γιατί το είχα ήδη αποφασίσει. Στο τέλος, όλα πήγαν τόσο καλά, με το Champions League και τη La Liga. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα».

