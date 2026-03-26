Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Με εκτός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε στο Παραλίμνι η αποψινή αναμέτρηση που ήταν για τη 2η αγωνιστική της 2ης φάσης του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ, παρότι ήταν πίσω στο ημίχρονο με 46-45, τελικά κέρδισε με 90-74 και έτσι, ο απολογισμός της έφθασε στις 19 νίκες επί 20 αναμετρήσεων και βέβαια, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Hollingworth (29 πόντοι – 33 βαθμοί)

Με τις δυνατές άμυνες να είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αλλά και ο αργός ρυθμός, ήταν τα γνωρίσματα της εικόνας για την 1η περίοδο.

Το δε προβάδισμα ήταν εναλλασσόμενο, με την Ένωση να είναι η ομάδα που το κατείχε στη μεγαλύτερη του διάρκεια.

Χαρακτηριστικό ήταν το ότι στο 5`, το αποτέλεσμα ήταν στο μόλις 5-4 για την Ένωση, που με τη λήξη της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 19-15.

Όμοια ήταν η εικόνα και στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, αλλά λίγο πριν το 12` η Ένωση απέκτησε προβάδισμα με +8, όταν προηγήθηκε με 26-18.

Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ με σερί 10-2, ισοφάρισε σε 28-28, με τον Hollingworth, να δίνει τις περισσότερες λύσεις, τη στιγμή που οι Asberry, Williams, για λογαριασμό της γηπεδούχου ήταν η κύριες εκτελεστικές λύσεις για τη δική τους ομάδα.

Μετά το 28-28, η Ένωση με 6-0 σερί προηγήθηκε με 34-28 και ενώ στα επόμενα χρονικά σημεία η Ένωση συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω στο +6.

Ωστόσο λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ προσπέρασε με 45-44, ενώ στο 20` η Ένωση προηγήθηκε με 46-45.

Επάνοδος του αργού ρυθμού κατά τις αρχές της 3ης περιόδου, με το προβάδισμα να αλλάζει κάτοχο.

Στο 24`, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 57-53 και συνεχίζοντας να βρίσκει περισσότερες λύσεις, λίγο μετά το 27`, προηγήθηκε με 65-56.

Με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου, η έχουσα περισσότερες λύσεις ΑΕΚ, είχε το προβάδισμα με 71-64, με τον Hollingworth, να δίνει αρκετές λύσεις για την ομάδα της Λάρνακας.

Στις αρχές της 4ης περιόδου, το προβάδισμα της ΑΕΚ, ανέβηκε στο +14 (78-64) και πλέον οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ανεβάζει την τιμή της διαφοράς, η οποία στο 36`, έφθασε στους 18 πόντους (85-67) και τελικά η ομάδα της Λάρνακας έφθασε στη νίκη με 90-74.

Δεκάλεπτα: 19-15, 46-45, 64-71, 74-90.

Fabbrica E.N Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Williams 20, Γιανναράς 5 (1), Σολωμού 5, Eikens 11, Asberry 23 (4), Χαραλάμπους 5 (1), Κουζαπάς, Γεωργίου 5, Λοΐζου, Ανεζάκης, Ζαρμπαλάς.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingworth 29 (3), Cooper 10 (3), Γιανναράς 8 (2), Nottage 5 (1), Hunt 12 (2), Στυλιανού, Λοϊζίδης 4, McKinnis 11, Παντελή 6 (2), Diggs 5 (1).