ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Με εκτός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε στο Παραλίμνι η αποψινή αναμέτρηση που ήταν για τη 2η αγωνιστική της 2ης φάσης του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ, παρότι ήταν πίσω στο ημίχρονο με 46-45, τελικά κέρδισε με 90-74 και έτσι, ο απολογισμός της έφθασε στις 19 νίκες επί 20 αναμετρήσεων και βέβαια, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Hollingworth (29 πόντοι – 33 βαθμοί)

Με τις δυνατές άμυνες να είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αλλά και ο αργός ρυθμός, ήταν τα γνωρίσματα της εικόνας για την 1η περίοδο.

Το δε προβάδισμα ήταν εναλλασσόμενο, με την Ένωση να είναι η ομάδα που το κατείχε στη μεγαλύτερη του διάρκεια.

Χαρακτηριστικό ήταν το ότι στο 5`, το αποτέλεσμα ήταν στο μόλις 5-4 για την Ένωση, που με τη λήξη της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 19-15.

Όμοια ήταν η εικόνα και στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, αλλά λίγο πριν το 12` η Ένωση απέκτησε προβάδισμα με +8, όταν προηγήθηκε με 26-18.

Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ με σερί 10-2, ισοφάρισε σε 28-28, με τον Hollingworth, να δίνει τις περισσότερες λύσεις, τη στιγμή που οι Asberry, Williams, για λογαριασμό της γηπεδούχου ήταν η κύριες εκτελεστικές λύσεις για τη δική τους ομάδα.

Μετά το 28-28, η Ένωση με 6-0 σερί προηγήθηκε με 34-28 και ενώ στα επόμενα χρονικά σημεία η Ένωση συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω στο +6.

Ωστόσο λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ προσπέρασε με 45-44, ενώ στο 20` η Ένωση προηγήθηκε με 46-45.

Επάνοδος του αργού ρυθμού κατά τις αρχές της 3ης περιόδου, με το προβάδισμα να αλλάζει κάτοχο.

Στο 24`, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 57-53 και συνεχίζοντας να βρίσκει περισσότερες λύσεις, λίγο μετά το 27`, προηγήθηκε με 65-56.

Με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου, η έχουσα περισσότερες λύσεις ΑΕΚ, είχε το προβάδισμα με 71-64, με τον Hollingworth, να δίνει αρκετές λύσεις για την ομάδα της Λάρνακας.  

Στις αρχές της 4ης περιόδου, το προβάδισμα της ΑΕΚ, ανέβηκε στο +14 (78-64) και πλέον οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ανεβάζει την τιμή της διαφοράς, η οποία στο 36`, έφθασε στους 18 πόντους (85-67) και τελικά η ομάδα της Λάρνακας έφθασε στη νίκη με 90-74.

Δεκάλεπτα: 19-15, 46-45, 64-71, 74-90.

Fabbrica E.N Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Williams 20, Γιανναράς 5 (1), Σολωμού 5, Eikens 11, Asberry 23 (4), Χαραλάμπους 5 (1), Κουζαπάς, Γεωργίου 5, Λοΐζου, Ανεζάκης, Ζαρμπαλάς.  

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingworth 29 (3), Cooper 10 (3), Γιανναράς 8 (2), Nottage 5 (1), Hunt 12 (2), Στυλιανού, Λοϊζίδης 4, McKinnis 11, Παντελή 6 (2), Diggs 5 (1).

Κατηγορίες

ΚυπροςΑΕΚΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

