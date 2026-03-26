«Ο Λαπόρτα ονειρεύεται να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει φτιάξει την τύχη της με τη μεταγραφή του Χούλιαν Άλβαρες και η Μπαρτσελόνα ζηλεύει.

Οι Μαδριλένοι απέκτησαν τον Αργεντινό με 75 εκατομμύρια ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι και έκτοτε ο 26χρονος πραγματοποιεί τη μία σπουδαία εμφάνιση μετά την άλλη.

Φέτος σε 44 εμφανίσεις έχει καταγράψει 17 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και εννέα ασίστ.

Αυτά βλέπει ο Ζοάν Λαπόρτα και σύμφωνα με ρεπορτάζ θέλει να τον κάνει… δώρο στους «μπλαουγκράνα». Ο Λαπόρτα κέρδισε τις εκλογές και αναδείχθηκε ξανά ως πρόεδρος της Μπάρτσα, με τον ισχυρό άνδρα των Καταλανών να ονειρεύεται μία τεράστια μεταγραφή για να το γιορτάσει.

Βέβαια η Ατλέτικο δύσκολα θα δεχθεί να χάσει το μεγάλο της αστέρι τόσο εύκολα, ενώ σκοπεύει να του κάνει ήδη επέκταση συμβολαίου.

