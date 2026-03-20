Ανανεώνει για μια ακόμη σεζόν τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Παραμένει στο «Ολντ Τράφορντ» ο Χάρι Μαγκουάιρ!

Ο 33χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός, παρότι «φλέρταρε» με την πόρτα της εξόδου, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως το 2027, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μετέφερε ο έγκριτος δημοσιογράφος τoυ Athletic, Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Οι διαπραγματεύσεις μάλιστα, δεν θα αφορούν την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά και την αύξηση αποδοχών του παίκτη, ενώ θα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Από το 2019 μέχρι σήμερα ο Μαγκουάιρ, έχει καταγράψει 265 συμμετοχές, με 17 γκολ και εννέα ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Carabao Cup το 2023 και του FA Cup έναν χρόνο αργότερα.