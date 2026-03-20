Το πήρε... πάνω του ο ΜακΤόμινεϊ και καθάρισε για τη Νάπολι

Συνέχεια στο νικηφόρο της σερί έδωσε η Νάπολι στην επικίνδυνη έξοδο της στο Κάλιαρι απέναντι στην τοπική ομάδα, επικρατώντας 1-0 με σούπερ ήρωα και πάλι τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Serie A.

Με τη νίκη αυτή οι «παρτενοπέι» ανέβηκαν στους 62 βαθμούς και στο –6 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία σαφώς έχει και παιχνίδι λιγότερο. Από την απέναντι πλευρά η Κάλιαρι μετράει 7ο συνεχόμενο ματς δίχως να πανηγυρίσει τρίποντο και συνεχίζει να κατρακυλά στον βαθμολογικό πίνακα, βρισκόμενη πλέον στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Νάπολι, καθώς μετά από μία τρομερή αναμπουμπούλα η μπάλα στρώθηκε στον Σκωτσέζο και αυτός προ κενής εστίας έκανε άνετα και εύκολα το 1-0.

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν η ανάλογη, διότι η ομάδα του Αντόνιο Κόντε όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς, με την Κάλιαρι να μένει ολοζώντανη στο ματς μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παρά το άγχος τους οι «παρτενοπέι» κατάφεραν στο φινάλε να πανηγυρίσουν τρεις άκρως πολύτιμους βαθμούς.