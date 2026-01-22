ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά ήττα των Μπακς από τους Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέρασαν με εμφατικό τρόπο από το Μιλγουόκι, επικρατώντας των Μπακς με 122-102, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πραγματοποιεί άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο περσινός MVP τελείωσε το ματς με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια άνετη εκτός έδρας νίκη.

Οι Θάντερ έβαλαν από νωρίς τις βάσεις, σουτάροντας με 69,6% στο πρώτο δωδεκάλεπτο και φτάνοντας στο +20 (38-18), διαφορά που ουσιαστικά καθόρισε την εξέλιξη της αναμέτρησης. Παρότι το Μιλγουόκι βελτίωσε την επιθετική του εικόνα στη δεύτερη περίοδο (33-31), δεν μπόρεσε να μειώσει ουσιαστικά την απόσταση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 19 πόντους (8/11 δίποντα, 3/6 βολές), 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο περιορίστηκε αισθητά στο πρώτο μέρος, με μόλις τρεις προσπάθειες εντός παιδιάς και οκτώ πόντους, καθώς η άμυνα της Οκλαχόμα Σίτι τον κράτησε μακριά από τον συνηθισμένο ρυθμό του. Ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 17 πόντους για τους Μπακς, ερχόμενος από τον πάγκο.

Στην επανάληψη, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ανέλαβε εκ νέου δράση, σημειώνοντας 15 πόντους στην τρίτη περίοδο, με τους Θάντερ να μπαίνουν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο στο +22 και να διατηρούν διαφορά διψήφιου αριθμού μέχρι το τέλος. Οι Ατζέι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς πρόσθεσαν από 18 πόντους για τους νικητές, που έχουν επικρατήσει στα 7 από τα τελευταία 8 παιχνίδια τους.

Το Μιλγουόκι γνώρισε την τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά από το 2016 έχασε δύο διαδοχικά εντός έδρας ματς με διαφορά 20+ πόντων. Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάιλς Τέρνερ (αστράγαλος) και Κέβιν Πόρτερ Τζ. (κοιλιακοί), ενώ από την Οκλαχόμα Σίτι απουσίασαν, μεταξύ άλλων, οι Τζέιλιν Γουίλιαμς, Άλεξ Καρούζο, Αϊζάια Χάρτενσταϊν και Τζέιλεν Γουίλιαμς.

    Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 

Σαρλότ - Κλίβελαντ     84-97

 

Βοστώνη - Ιντιάνα      119-104

 

Νέα Υόρκη - Μπρούκλιν  120-66

 

Μέμφις - Ατλάντα       122-124

 

Νέα Ορλεάνη - Ντιτρόιτ 104-112

 

Μιλγουόκι - Οκλαχόμα   102-122

 

Σακραμέντο - Τορόντο   109-122

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

 

-----------

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

====================

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

 

Βοστώνη           27-16

 

Νέα Υόρκη         26-18

 

Τορόντο           27-19

 

Φιλαδέλφεια       23-19

 

Μπρούκλιν         12-30

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Ντιτρόιτ          32-10

 

Κλίβελαντ         25-20

 

Σικάγο            21-22

 

Μιλγουόκι         18-25

 

Ιντιάνα           10-35

 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Ορλάντο           23-19

 

Μαϊάμι            23-21

 

Ατλάντα           21-25

 

Σάρλοτ            16-28

 

Ουάσινγκτον       10-32

 

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

=================

 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Οκλαχόμα Σίτι     37-8

 

Ντένβερ           29-15

 

Μινεσότα          27-17

 

Πόρτλαντ          22-22

 

Γιούτα            15-29

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

 

Λ.Α. Λέικερς      26-16

 

Φοίνιξ            27-17

 

Γκόλντεν Στέιτ    25-20

 

Λ.Α. Κλίπερς      19-24

 

Σακραμέντο        12-33

 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Σαν Αντόνιο       30-14

 

Χιούστον          26-15

 

Μέμφις            18-24

 

Ντάλας            18-26

 

Νέα Ορλεάνη       10-36

 

