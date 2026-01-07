Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague ή το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα»

Μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στο Τ-Center και μία ημέρα πριν τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστικής της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν, προχώρησε σε μία... βαρυσήμαντη δήλωση. «Αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague ή το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζον θα φύγω από την Αθήνα», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλον έναν χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο».

Σχετικά με την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος τεχνικός... χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική «μεταγραφή» αυτή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος όπως τόνισε, αναμένεται να επιστρέψει σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες».

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια:

ια την ήττα από την Αρμάνι είπε: «Δεν είναι ώρα να δημιουργούμε δράμα. Στη Euroleague κάθε ομάδα έχει νίκες και ήττες. Όπως χάσαμε εντός έδρας στο ΟΑΚΑ, έτσι φέτος κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια στη Μαδρίτη, στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας. Πολλά μεγάλα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτή είναι η Λίγκα και χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, χάσαμε τα πάντα. Όλα πήγαν στραβά, τίποτα δεν δούλεψε. Αλλά αυτό συμβαίνει, είναι αθλητισμός. Κάποιες φορές στο σπορ υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Δεν είναι ώρα για πανικό. Δεν χάσαμε κάποιον τίτλο, απλώς χάσαμε ένα κακό παιχνίδι που όλοι πίστευαν ότι ήταν εύκολο για εμάς. Αλλά αυτή είναι η Euroleague. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως τα περιμένεις. Η ομάδα είναι η ίδια. Η ίδια ομάδα που πριν από δύο εβδομάδες κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε, κέρδισε στο Κάουνας και νίκησε εδώ τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την πρώτη ομάδα, μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι. Άρα δεν είναι ώρα για πανικό. Κάθε ομάδα περνάει δύσκολες περιόδους. Τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Άλλο ένα δύσκολο ματς, απέναντι σε μία δυνατή ομάδα της EuroLeague με καλούς γκαρντ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όπως είπατε, κάθε ομάδα έχει τα πάνω και τα κάτω της».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, o Aταμάν επισήμανε: «Όχι, δεν είναι το πλάνο. Είναι η φόρμα. Στο μπάσκετ υπάρχουν περίοδοι που οι παίκτες σου, η ομάδα σου, έχουν χαμηλότερη απόδοση. Δεν μπορείς να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο όλη τη σεζόν, σε όλα τα παιχνίδια. Και φέτος είχαμε πολύ καλές στιγμές, κερδίσαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αλλά και πριν είχαμε αντίστοιχες περιόδους. Το σημαντικό είναι στο τέλος της κανονικής περιόδου ποια θέση θα πάρεις. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά χθες δεν ήταν θέμα άμυνας – η επίθεσή μας δεν λειτούργησε. Για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Και πέρυσι χάσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι εδώ. Όμως οι στόχοι μας δεν αλλάζουν. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ, από τα καλύτερα στη Euroleague».

Για την ενίσχυση που προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και για τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε απάντησε: «Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως και πολλές άλλες ομάδες. Αλλά, όπως βλέπετε, τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι φαβορί και βρίσκονται ψηλά, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, προχώρησαν σε μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που στις μεγάλες ομάδες συζητιέται. Και ο σύλλογός μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί, ίσως κανένας, ίσως κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν αφορά μόνο εμάς. Αυτή την περίοδο, μία από τις καλύτερες ομάδες είναι η Φενέρμπαχτσε. Υπέγραψε τον Νάντο Ντε Κολό και τον Κρις Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αν υπογράψουμε κι εμείς κάποιον, όμως, για εμάς η πιο σημαντική "μεταγραφή" θα είναι –ελπίζω σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες– η επιστροφή του Ματίας (σ.σ. Λεσόρ). Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για την πτώση της απόδοσης στο δεύτερο ημίχρονο υπογράμμισε: «Όχι. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το χθεσινό ήταν εντελώς διαφορετικά. Με τον Ολυμπιακό ήταν ένα μεγάλο ματς. Αντέξαμε μέχρι την τελευταία κατοχή. Κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε. Χθες, όμως, στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάσαμε τη νοοτροπία μας. Πανικοβληθήκαμε και χάσαμε με άσχημο τρόπο».

Για την ανάληψη ευθυνών, εξήγησε: «Όπως πανηγύρισα με όλους τα τελευταία δύο χρόνια όταν κερδίσαμε τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο, έτσι πρέπει να πάρω την ευθύνη τη μέρα που όλη η ομάδα έπαιξε πολύ άσχημα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν ήταν θέμα ενός ή δύο παικτών. Δεν μπορούμε να "σώσουμε" κανέναν. Αν είμαι ο προπονητής, πρέπει να πάρω την ευθύνη. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετικά, γιατί δεν είχαμε καμία συνεισφορά από τη θέση του πάουερ φόργουορντ, με μηδέν πόντους. Γι’ αυτό το ανέφερα τότε. Χθες, αντίθετα, ο Χουάντσο έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά η ομάδα συνολικά δεν λειτούργησε. Και όταν η ομάδα δεν λειτουργεί, σημαίνει ότι ο προπονητής πρέπει να πάρει την ευθύνη. Θέλω όμως να πω κάτι πιο σημαντικό. Ξέρω ότι κάποιοι –τους είδα και στην εξέδρα– έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα και ίσως και σε εμένα. Είναι φυσιολογικό. Ο αθλητισμός είναι παρελθόν και εμείς κοιτάμε το μέλλον. Θέλω να πω ένα πράγμα: έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, σε αυτή την ομάδα, και θέλω να δώσω μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω συμβόλαιο με εγγύηση για έναν ακόμη χρόνο σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague ή δεν κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα. Αυτό είναι όλο».