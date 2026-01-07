ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καραδοκεί για Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός καραδοκεί για τις εξελίξεις με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε ψηλά στη λίστα για τη μεταγραφική του ενίσχυση!

Tην περασμένη Κυριακή (05/01), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε σε live στο Instagram πως προσπαθεί να φέρει εις πέρας μία μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» φαίνεται πως ψάχνουν για ενίσχυση στη θέση «4», με το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα. Άλλωστε, ο Αμερικανός φόργουορντ είναι ένας αθλητής αποδεδειγμένα από το «πάνω ράφι» της Euroleague, την οποία κατέκτησε πέρυσι με τη Φενέρμπαχτσε, όντας ο MVP του Final Four.

Ο 31χρονος δεσμεύεται με κλειστό συμβόλαιο με τους Σανς έναντι 2.050.000 δολαρίων, όμως δεν φαίνεται να υπολογίζεται στην ομάδα της Αριζόνα, έχοντας χρόνο συμμετοχής μόλις 8" ανά παιχνίδι. Σε περίπτωση που οι «ήλιοι» επιλέξουν να τον αποδεσμεύσουν, και όχι να τον κρατήσουν ή να τον χρησιμοποιήσουν σε κάποια ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να μπει στη διεκδίκηση του παίκτη.

Για την ώρα, οι «πράσινοι» παραμένουν σε ανοικτή γραμμή με τον Χέιζ-Ντέιβις, περιμένοντας τις όποιες εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του στο NBA. Το σίγουρο είναι ότι η διάθεση της ομάδας να ασχοληθεί με την περίπτωση του Αμερικανού, δείχνει πως υπάρχει πρόθεση για οικονομική υπέρβαση ώστε να ενισχυθεί το ρόστερ.

 

Διαβαστε ακομη