Εκτός μάχης με Εφές ο Νίμπο, επέστρεψε στο Μιλάνο για τη γέννηση του γιου του

Ο Τζος Νίμπο θα χάσει τον αποψινό αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη για έναν πολύ ευχάριστο λόγο.

Κάποια πράγματα είναι πάνω από το μπάσκετ... Ο Τζος Νίμπο θα απουσιάσει από την αποψινή αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30) για τον πιο όμορφο λόγο.

Ο Αμερικανός με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ επέστρεψε στην Ιταλία, καθώς η σύζυγός του γεννάει τον γιο τους και θα είναι στο πλευρό της.

Ο 28χρονος άσος έχει φέτος 11 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, αλλά είχε να αγωνιστεί από την δεύτερη αγωνιστική, λόγω τραυματισμού.

sport-fm.gr